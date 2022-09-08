Ученые из США впервые превратили ПЭТ-пластик в алмазы

Журнал New Scientist опубликовал статью, описывающую исследование, проведенное Зигфридом Гленцером из Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Калифорнии, который обнаружил, что подвергая пластик воздействию мощных лазеров, можно получить крошечные алмазы. Такие процессы возможны только при высоких температурах и давлениях, которые наблюдаются внутри планет, что может помочь объяснить странности таких небесных тел, как Уран и Нептун.

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Исследователи и раньше могли получать наноалмазы, подвергая смесь углерода и водорода воздействию лазеров, но для этого требовалось чрезвычайно высокое давление. На этот раз сырьем послужил полиэтилентерефталат – ПЭТ – пластик, используемый для изготовления бутылок и контейнеров. Он содержит углерод, кислород и водород и может быть использован для изготовления алмазов в гораздо менее экстремальных условиях.

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ПЭТ нагревается мощным лазером до температуры от 3 200 до 5 800° C, а ударные волны, создаваемые лазерным импульсом, доводят его до давления, превышающего 72 гигапаскаля, что составляет одну пятую давления в ядре Земли. В результате водород и кислород отделились от углерода, оставив крошечные алмазы диаметром в несколько нанометров и воду в суперионной фазе, которая проводит электричество легче, чем обычная вода. Более того, этот процесс удалось запустить при более низком давлении, чем в предыдущих экспериментах с использованием других материалов.

“Это означает, что алмазы, вероятно, есть везде. Если это происходит при более низких давлениях, чем наблюдалось ранее, значит, они находятся внутри Урана, Нептуна, внутри некоторых спутников, таких как Титан, которые содержат углеводороды”, — говорят исследователи.