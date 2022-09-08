Объяснена главная функция iPhone 14

Журналисты издания Pocket-Lint объяснили устройство спутниковой связи на смартфонах. Ранее Apple представила новую линейку iPhone 14, в которых эта функция стала одной из главных. Об этом сообщается на сайте медиа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалисты медиа изучили характеристики нового смартфона Huawei Mate 50, который одним из первых получил поддержку связи через спутники. Девайс был представлен китайской корпорацией в начале сентября. Авторы отметили, что обмен данными происходит без использования дополнительного оборудования — с помощью процессора Qualcomm.

Также специалисты проанализировали описание технологии и отметили, что функция спутниковой связи позволит только отправлять, но не принимать SMS. Также в настоящий момент опция не предусматривает голосовую связь.

В материале говорится, что модель Mate 50 работает в местной сети Beidou. Это может говорить о том, что спутниковая связь в новом смартфоне Huawei будет работать только на территории Китая.