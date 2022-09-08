В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
12 часов назад

Объяснена главная функция iPhone 14

Lenta.ru

Журналисты издания Pocket-Lint объяснили устройство спутниковой связи на смартфонах. Ранее Apple представила новую линейку iPhone 14, в которых эта функция стала одной из главных. Об этом сообщается на сайте медиа.

Объяснена главная функция iPhone 14
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты медиа изучили характеристики нового смартфона Huawei Mate 50, который одним из первых получил поддержку связи через спутники. Девайс был представлен китайской корпорацией в начале сентября. Авторы отметили, что обмен данными происходит без использования дополнительного оборудования — с помощью процессора Qualcomm.

Также специалисты проанализировали описание технологии и отметили, что функция спутниковой связи позволит только отправлять, но не принимать SMS. Также в настоящий момент опция не предусматривает голосовую связь.

В материале говорится, что модель Mate 50 работает в местной сети Beidou. Это может говорить о том, что спутниковая связь в новом смартфоне Huawei будет работать только на территории Китая.

Ранее Google анонсировала появление спутниковой связи в смартфонах. Представители корпорации заявили, что данную опцию будут поддерживать устройства, работающие на базе Android 14.

Наука и техника,Google,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители