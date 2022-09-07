Раскрыта стоимость нового iPhone 14

Компания Apple показала новый iPhone 14. Новое поколение знаменитых смартфонов будет стоить от 799 долларов. Презентацию компания провела на своём официальном сайте.

Фото: Apple Apple

Публике были представлены iPhone 14 в базовой комплектации, версия iPhone 14 Plus, iPhone 14 PRO и iPhone 14 Pro Max.

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iPhone 14 и iPhone 14 Plus сохранят процессор A15, но iPhone 14 Plus получит дисплей в 6,7 дюймов. В новинке будут отсутствовать слоты для SIM-карты – все симки в новых смартфонах Apple будут виртуальные. Кроме того, в ноябре 2022 года все iPhone 14 получат поддержку спутниковой связи. Первые два года эта функция будет бесплатной, однако доступ к ней пока что анонсирован только для американского рынка. Эта технология позволит отправлять небольшие сообщения, а также предоставит доступ к геолокации. Цена на базовую версию iPhone 14 начинается от $799, а стоимость 14 Plus – от $899.

Версии iPhone 14 PRO и Pro Max отличаются новым процессором A16 в 4 нм, который может проводить 4 трлн операций с фотографией в секунду. На данный момент это самый производительный среди процессоров для смартфонов – по сравнению с конкурентами его показатели выше на 40%. При этом A16 может похвастаться отличным энергосбережением – его зарядки хватает на день.

iPhone 14 Pro получит новую камеру на 48 мп. Датчик увеличен на 65% по сравнению с iPhone 13, а качество съёмки при плохом освещении стало лучше в два раза. Для съёмки видео Apple улучшила стабилизацию, кроме того, новая камера поддерживают съёмку в режиме ProRaw в 48 мп. Вырез для селфи-камеры в компании назвали «Динамическим островом» – теперь там будет выводиться дополнительная информация вроде сигнала о звонке или наушниках. В том числе там появится анимация.

Кроме того, в смартфоны этой версии включена функция Always-on-Display – всегда включенный дисплей. При этом максимальная яркость дисплея увеличилась в два раза.

iPhone 14 Pro выйдет в 4 цветах. Покупателям доступна черная, фиолетовая, золотая и белая раскраска. Цена iPhone 14 Pro от $999, стоимость Pro Max начинается от $1099.