Раскрыта стоимость нового iPhone 14

Публике были представлены iPhone 14 в базовой комплектации, версия iPhone 14 Plus, iPhone 14 PRO и iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus сохранят процессор A15, но iPhone 14 Plus получит дисплей в 6,7 дюймов. В новинке будут отсутствовать слоты для SIM-карты – все симки в новых смартфонах Apple будут виртуальные. Кроме того, в ноябре 2022 года все iPhone 14 получат поддержку спутниковой связи. Первые два года эта функция будет бесплатной, однако доступ к ней пока что анонсирован только для американского рынка. Эта технология позволит отправлять небольшие сообщения, а также предоставит доступ к геолокации. Цена на базовую версию iPhone 14 начинается от $799, а стоимость 14 Plus – от $899.