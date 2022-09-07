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14 часов назад

Новый iPhone 14 будет стоить от 799 долларов

Елена Прошина

Компания Apple показала новый iPhone 14. Новое поколение знаменитых смартфонов будет стоить от 799 долларов. Презентацию компания провела на своём официальном сайте.

Раскрыта стоимость нового iPhone 14
Фото: AppleApple

Публике были представлены iPhone 14 в базовой комплектации, версия iPhone 14 Plus, iPhone 14 PRO и iPhone 14 Pro Max.

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iPhone 14 и iPhone 14 Plus сохранят процессор A15, но iPhone 14 Plus получит дисплей в 6,7 дюймов. В новинке будут отсутствовать слоты для SIM-карты – все симки в новых смартфонах Apple будут виртуальные. Кроме того, в ноябре 2022 года все iPhone 14 получат поддержку спутниковой связи. Первые два года эта функция будет бесплатной, однако доступ к ней пока что анонсирован только для американского рынка. Эта технология позволит отправлять небольшие сообщения, а также предоставит доступ к геолокации. Цена на базовую версию iPhone 14 начинается от $799, а стоимость 14 Plus – от $899.

Версии iPhone 14 PRO и Pro Max отличаются новым процессором A16 в 4 нм, который может проводить 4 трлн операций с фотографией в секунду. На данный момент это самый производительный среди процессоров для смартфонов – по сравнению с конкурентами его показатели выше на 40%. При этом A16 может похвастаться отличным энергосбережением – его зарядки хватает на день.

iPhone 14 Pro получит новую камеру на 48 мп. Датчик увеличен на 65% по сравнению с iPhone 13, а качество съёмки при плохом освещении стало лучше в два раза. Для съёмки видео Apple улучшила стабилизацию, кроме того, новая камера поддерживают съёмку в режиме ProRaw в 48 мп. Вырез для селфи-камеры в компании назвали «Динамическим островом» – теперь там будет выводиться дополнительная информация вроде сигнала о звонке или наушниках. В том числе там появится анимация.

Представлено новое поколение Apple Watch

Кроме того, в смартфоны этой версии включена функция Always-on-Display – всегда включенный дисплей. При этом максимальная яркость дисплея увеличилась в два раза.

iPhone 14 Pro выйдет в 4 цветах. Покупателям доступна черная, фиолетовая, золотая и белая раскраска. Цена iPhone 14 Pro от $999, стоимость Pro Max начинается от $1099.

Ранее Apple представила новые наушники AirPods Pro 2.

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