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14 часов назад

Apple представила новые наушники AirPods Pro 2

Елена Прошина

Компания Apple презентовала новое поколение наушников AirPods Pro 2. Презентацию новинки можно увидеть на официальном сайте компании.

Apple представила новые наушники AirPods Pro 2
Фото: соцсетисоцсети

В новых наушниках обещают улучшенный звук и шумоподавление. Кроме того, AirPods Pro 2 оснащены процессором Apple H1, а улучшение качества звука достигается за счет применения Apple Lossless Audio Codec и технологии Bluetooth 5.2, использующей LC3. Это позволяет наушникам более эффективно передавать сигналы. Апгрейд активного шумоподавления достигается благодаря новому чипу H2 и улучшенной посадке в ухо, которая будет достигаться в том числе возможностью установить самый маленький амбушюр размера XS.

Кроме того, AirPods Pro 2 будут энергоэффективней предшественников — Apple обещает до 6 часов прослушивания музыки и 30 часов работы в чехле. Кроме того, в нём появились отверстия для сменного ремешка, а потерявшиеся чехол будет подавать звуковой сигнал, чтобы его было проще обнаружить.

Стоить новое поколение наушников будет $249, продажи стартуют 23 сентября.

Ранее компания Apple презентовала новое поколение Apple Watch.

Наука и техника,Apple,
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