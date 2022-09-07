Apple представила новые наушники AirPods Pro 2

В новых наушниках обещают улучшенный звук и шумоподавление. Кроме того, AirPods Pro 2 оснащены процессором Apple H1, а улучшение качества звука достигается за счет применения Apple Lossless Audio Codec и технологии Bluetooth 5.2, использующей LC3. Это позволяет наушникам более эффективно передавать сигналы. Апгрейд активного шумоподавления достигается благодаря новому чипу H2 и улучшенной посадке в ухо, которая будет достигаться в том числе возможностью установить самый маленький амбушюр размера XS.