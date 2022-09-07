Представлено новое поколение Apple Watch

Компания Apple анонсировала новые смарт-часы Apple Watch Series 8. Новое поколение умных часов представили в рамках презентации на официальном сайте компании.

Фото: t.me/rbc_news/57734 t.me/rbc_news/57734

Часы Apple Watch Series 8 получили увеличенный экран, а также защищённый от воды, пыли и ударов корпус. Кроме того, новинка оснащена акселерометром и может отслеживать температуру владельца. Одним из самых интересных нововведений стала особая система, которая может автоматически отправить звонок в службу спасения, если пользователь попал в ДТП.

Помимо стандартой версии часов, компания представила Apple Watch Ultra в титановом корпусе с повышенной степенью защиты. Корпус таких часов значительно массивней, чем у стандартной модели, а органы управления крупнее. Среди них есть дополнительная настраиваемая кнопка. Титановая версия гаджета выпускаются с esim, и Apple обещает минимум 36 часов работы от одного заряда аккумулятора, а в режиме энергосбережения эти цифры увеличатся до 60 часов. Цена Apple Watch Ultra составляет 799 долларов.

Кроме того, Apple анонсировала новое поколение Apple Watch SE. Устройство получило новую начинку, а его стоимость начинается от 249 долларов.

Продажи новинок начнутся с 16 сентября. Стандартные версии доступны в четырех цветах: темно-синий, серебряный, бежевый и красный. Также доступна модификация корпуса, которая включает в себя полированную сталь в чёрном, серебряном или золотом цвете. Версия без esim обойдется в 399 долларов.