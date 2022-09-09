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2 часа назад

Ремонт свежеанонсированных Apple Watch Ultra будет стоить почти как сами смарт-часы

Ferra.ruиещё 2

В среду Apple представила Apple Watch Ultra - смарт-часы стоимостью 799 долларов, предназначенное для людей, занимающихся “экстремальными видами деятельности”. MacRumors пишет, что поломка экрана, кнопки, датчиков или других различных деталей во время занятий такими видами деятельности может обойтись в 499 долларов, если у вас нет AppleCare Plus.

Ремонт Apple Watch Ultra разорит владельца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Справедливо это или нет, но высокая цена ремонта Watch Ultra не является уникальной. По оценкам Apple, чтобы отремонтировать Apple Watch Series 7 Edition Titanium, вам придётся заплатить те же 499 долларов, и это с учётом того, что Ultra сделан из того же материала. Однако это даже не самый дорогой ремонт: если вы сломаете керамические Series 5, придется выложить 800 долларов без AppleCare Plus.

А если же у вас есть возможность использования AppleCare Plus, который для Watch Ultra стоит 4,99 долларов в месяц, то вы можете снизить стоимость ремонта до 79 долларов.

Наука и техника,Apple,
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