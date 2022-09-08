Лучшие блокировщики рекламы – подборка для ПК и смартфона

Назойливые рекламные баннеры и всплывающие окна знакомы каждому, кто регулярно занимается интернет-серфингом — или хотя бы просто пользуется браузером. Реклама не только раздражает, но и нередко оказывается вредоносной: случайно кликнув на какую-нибудь подозрительную ссылку или картинку, вы можете легко подхватить вирус. Если вы хотите избавиться от надоедливых баннеров, мы подготовили подборку из пяти лучших блокировщиков рекламы для браузеров.

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AdBlock — один из старейших блокировщиков рекламы для ПК. Какое-то время он в принципе не имел конкурентов, да и сейчас остается одним из лучших способов борьбы против назойливых баннеров. AdBlock прогоняет трафик через несколько фильтров, которые можно тонко настроить на свой вкус, добавив конкретные сайты в список исключений и выбрав дополнительные меры защиты — например, блокировки майнеров криптовалют. Расширение также доступно и на мобильных платформах, но там пользователи частенько жалуются на эффективность: якобы на телефонах защита работает со сбоями.

AdBlock Plus — еще один популярный рекламный блокировщик. Он прост в эксплуатации благодаря предварительно настроенным фильтрам, которые и без дополнительной настройки вылавливают большинство баннеров. Помимо этого, расширение предлагает фильтрацию вредоносных программ и ссылок в социальных сетях, но по умолчанию пропускает т.н. «ненавязчивую» рекламу на проверенных сайтах, чтобы владельцы платформ все-таки получали прибыль. Впрочем, если вам принципиально не нравится любая реклама, эту функцию можно отключить.

Расширение Ghostery, как и другие программы в списке, способно блокировать рекламу на веб-сайтах, но его главная фишка — это защита приватности. Благодаря отслеживанию трекеров вы можете посмотреть, кто пытается собрать информацию о вас, и пресечь попытки заполучить ваши персональные данные. Кроме того, Ghostery позволяет подробно настроить фильтрацию рекламы, распределив сайты по категориям и спискам, или включив защиту против конкретной разновидности рекламы. Недостаток только один: несмотря на наличие бесплатной версии расширения, для продвинутых функций необходимо оформить ежемесячную подписку.

AdGuard — самостоятельное приложение, предназначенное для защиты личных данных, отслеживания трекеров и блокировка нежелательной рекламы. Если вам нужно что-то более мощное, чем браузерные расширения, это один из лучших вариантов: ПК-версия AdGuard поддерживает большинство популярных браузеров и предлагает широкие настройки фильтрации — от блокировки виджетов в социальных сетях до родительского контроля и ограничения контента. AdGuard работает и на мобильных браузерах, но, как и в случае с Ghostery, приложение требует подписки.