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31 минуту назад

Девять скрытых фишек «Google Фото»

Мария Иванова

«Google Фото» можно смело назвать одним из лучших приложений Google. Оно предлагает множество мощных, полезных функций, которые способны сделать жизнь заметно проще. В этом тексте мы собрали девять главных фишек «Google Фото», о которых знают не все пользователи.

Девять секретов «Google Фото»
Фото: GoogleGoogle

Делитесь фотографиями автоматически

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Фотографии чаще всего делают именно для того, чтобы делиться ими — так почему бы не сделать этот процесс максимально простым? Функция обмена изображениями с партнером также включает в себя возможность автоматически делиться определенными фотографиями, но вам потребуется выбрать, какими именно. Например, вы можете настроить функцию таким образом, чтобы «Google Фото» отправлял фотографии вашего ребенка родственникам — алгоритм распознавания лиц сделает всю работу за вас.

Настройте качество резервных копий

«Google Фото» отлично подходит для резервного копирования фотографий, однако свободное место в облачном хранилище ограничено. Чтобы изображения весили меньше, попробуйте настроить качество бэкапов. Большинство устройств предлагают две опции на выбор: оригинальное качество обеспечит наибольшее разрешение, тогда как высокое качество сожмет фото до 16 Мп, а видео — до 1080р. Выбирайте тот вариант, который вам подходит.

Переместите чувствительные фотографии в личную папку

Чтобы некоторые важные фотографии не попались на глаза неправильным людям, советуем переместить их в личную папку. Содержимое этой папки доступно только при разблокировке экрана смартфона и не подгружается в облако, так что ваши изображения будут скрыты от любопытных глаз.

Скройте людей из «Воспоминаний»

Функция «Воспоминаний» подкидывает пользователю случайные фото и видео, сделанные в прошлом. Иногда это и впрямь помогает предаться ностальгии, но не все воспоминания бывают одинаково приятными. Если вы не хотите вспоминать о каких-то людях или событиях, их можно убрать из выдачи «Воспоминаний» при помощи распознавания лиц.

Автоматически добавляйте фотографии в альбомы

Альбомы — важная часть организации архива в «Google Фото», но вместо того, чтобы распределять изображения по папкам вручную, монотонный процесс можно возложить на приложение. Просто создайте «Живой альбом», который будет автоматически подгружать фото и видео, где запечатлены выбранные вами люди и животные.

Создайте слайд-шоу из фотографий

Если вы собираетесь показать большой архив фотографий родственникам, но не хотите переключать изображения вручную, то организуйте их в слайд-шоу — «Google Фото» имеет встроенный конструктор как на мобильных платформах, так и на веб-сайте. Стартовой точкой слайд-шоу можно выбрать не только фотографию в галереи, но и конкретную папку.

Вспомните о старых фотографиях через «Мне повезет!»

Если вы храните большое количество фотографий на телефоне, то о старых можно легко позабыть. Кнопка «Мне повезет!» — интересная возможность вспомнить о былых деньках. Да, она есть не только в поисковике Google, но и в «Google Фото»: чтобы найти ее, зажмите иконку приложения на домашнем экране.

Скачивайте альбомы целиком

Хотя «Google Фото» позволяет создавать резервные копии контента в облачном хранилище, не стоит класть все яйца в одну корзину — локальный бэкап тоже не помешает. Для этого можно скачивать альбомы сразу, чтобы не выбирать фотографии по одной. Откройте браузерную версию приложения, перейдите в нужный вам альбом и выберите опцию «Скачать все». Содержимое альбома загрузится на компьютер в качестве ZIP-архива.

Освободите место в хранилище

Как мы уже говорили, «Google Фото» предлагает ограниченный объем облачного хранилища. И хотя настройка качества бэкапов может расчистить немного места, рано или поздно вам придется как следует взяться за очистку архива от ненужных фото — в этом вам поможет встроенный инструмент для менеджмента хранилища. Он покажет, какие категории файлов хранятся в облаке и сколько места они занимают, чтобы вам не пришлось долго искать кандидатов на удаление.

Наука и техника,Google,
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