Девять секретов «Google Фото»

«Google Фото» можно смело назвать одним из лучших приложений Google. Оно предлагает множество мощных, полезных функций, которые способны сделать жизнь заметно проще. В этом тексте мы собрали девять главных фишек «Google Фото», о которых знают не все пользователи.

Фото: Google Google

Делитесь фотографиями автоматически

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Фотографии чаще всего делают именно для того, чтобы делиться ими — так почему бы не сделать этот процесс максимально простым? Функция обмена изображениями с партнером также включает в себя возможность автоматически делиться определенными фотографиями, но вам потребуется выбрать, какими именно. Например, вы можете настроить функцию таким образом, чтобы «Google Фото» отправлял фотографии вашего ребенка родственникам — алгоритм распознавания лиц сделает всю работу за вас.

Настройте качество резервных копий

«Google Фото» отлично подходит для резервного копирования фотографий, однако свободное место в облачном хранилище ограничено. Чтобы изображения весили меньше, попробуйте настроить качество бэкапов. Большинство устройств предлагают две опции на выбор: оригинальное качество обеспечит наибольшее разрешение, тогда как высокое качество сожмет фото до 16 Мп, а видео — до 1080р. Выбирайте тот вариант, который вам подходит.

Переместите чувствительные фотографии в личную папку

Чтобы некоторые важные фотографии не попались на глаза неправильным людям, советуем переместить их в личную папку. Содержимое этой папки доступно только при разблокировке экрана смартфона и не подгружается в облако, так что ваши изображения будут скрыты от любопытных глаз.

Скройте людей из «Воспоминаний»

Функция «Воспоминаний» подкидывает пользователю случайные фото и видео, сделанные в прошлом. Иногда это и впрямь помогает предаться ностальгии, но не все воспоминания бывают одинаково приятными. Если вы не хотите вспоминать о каких-то людях или событиях, их можно убрать из выдачи «Воспоминаний» при помощи распознавания лиц.

Автоматически добавляйте фотографии в альбомы

Альбомы — важная часть организации архива в «Google Фото», но вместо того, чтобы распределять изображения по папкам вручную, монотонный процесс можно возложить на приложение. Просто создайте «Живой альбом», который будет автоматически подгружать фото и видео, где запечатлены выбранные вами люди и животные.

Создайте слайд-шоу из фотографий

Если вы собираетесь показать большой архив фотографий родственникам, но не хотите переключать изображения вручную, то организуйте их в слайд-шоу — «Google Фото» имеет встроенный конструктор как на мобильных платформах, так и на веб-сайте. Стартовой точкой слайд-шоу можно выбрать не только фотографию в галереи, но и конкретную папку.

Вспомните о старых фотографиях через «Мне повезет!»

Если вы храните большое количество фотографий на телефоне, то о старых можно легко позабыть. Кнопка «Мне повезет!» — интересная возможность вспомнить о былых деньках. Да, она есть не только в поисковике Google, но и в «Google Фото»: чтобы найти ее, зажмите иконку приложения на домашнем экране.

Скачивайте альбомы целиком

Хотя «Google Фото» позволяет создавать резервные копии контента в облачном хранилище, не стоит класть все яйца в одну корзину — локальный бэкап тоже не помешает. Для этого можно скачивать альбомы сразу, чтобы не выбирать фотографии по одной. Откройте браузерную версию приложения, перейдите в нужный вам альбом и выберите опцию «Скачать все». Содержимое альбома загрузится на компьютер в качестве ZIP-архива.

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