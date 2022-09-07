В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
18 часов назад

Глава Google Сундар Пичаи признал, что корпорация заплатила Apple за место в Safari

Газета.Ru

Глава IT-гиганта Google Сундар Пичаи признал, что корпорация заключила сделку с Apple и заплатила ей за возможность быть поисковиком по умолчанию в браузере Safari. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Глава Google рассказал, за что заплатил руководству Apple
Фото: Газета.руГазета.ру

«Пичаи задали вопрос о том, платит ли Google Apple за использование поисковой системы по умолчанию в браузере Safari для iPhone, iPad и Mac. Пичаи ответил, что сделка была проведена и является «стандартной», — говорится в статье.

По словам руководителя Google, компания конкурировала с другими поисковиками за возможность заключить сделку. Пичаи также отверг обвинения в том, что компания препятствует конкуренции. Он заметил, что в мире существует несколько компаний, которые на равных конкурируют с Google.

«Apple с Microsoft являются соперниками Google в рекламном бизнесе, а TikTok — в сфере видеосервисов. Конкуренция в сфере технологий сверхинтенсивна», — сообщил гендиректор. Он рассказал, что конкурирующий с китайской платформой раздел Shorts на видеохостинге YouTube стал «отличным началом» борьбы за внимание пользователей.

Пичаи заключил, что Google продолжит покупать компании по перспективным направлениям. В частности, он отметил сделку с Fitbit, чьи технологии будут использоваться в умных часах Google Pixel Watch.

Ранее Сундар Пичаи высказал свои опасения по поводу необходимости скорых сокращений работников внутри Google из-за сложной экономической ситуации в мире.

Наука и техника,Google,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители