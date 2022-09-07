В Турции обнаружили святилище возрастом 8200 лет

В центральной Анатолии на территории современной Турции обнаружили древнее святилище. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, оно же приводит фотографии внешнего вида постройки.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Археологический памятник Чатал-Хююк был открыт в середине XX века. Он состоит из двух больших курганов, восточного и западного. При раскопке этих курганов ученые обнаружили необычные кирпичные постройки со входом на крыше, расположенные плотно и без улиц, а внутри были печи сидения. Некоторые из этих построек ученые считают храмами и святилищами.

Али Умут Тюркджан из Анатолийского университета и его коллеги обнаружили на окраине одного из курганов сравнительно крупную постройку площадью 30 квадратных метров. По словам Тюркджана, в новом здании присутствуют алтарь, скамьи, украшенные бычьими головами, настенные росписи и рельефы. Обнаруженное святилище похоже на аналогичные сооружения более раннего этапа существования Чатал-Хююка. В отличие от других храмов этого памятника, в нем нет бытовых предметов, а очаг расположен в необычном месте.

Специалисты оценивают возраст святилища в 8200 лет, но это предстоит уточнить с помощью радиоуглеродного анализа.