В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
19 часов назад

В Турции обнаружили святилище возрастом 8200 лет со скамьями с бычьими головами

В центральной Анатолии на территории современной Турции обнаружили древнее святилище. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, оно же приводит фотографии внешнего вида постройки.

В Турции обнаружили святилище возрастом 8200 лет
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Археологический памятник Чатал-Хююк был открыт в середине XX века. Он состоит из двух больших курганов, восточного и западного. При раскопке этих курганов ученые обнаружили необычные кирпичные постройки со входом на крыше, расположенные плотно и без улиц, а внутри были печи сидения. Некоторые из этих построек ученые считают храмами и святилищами.

Али Умут Тюркджан из Анатолийского университета и его коллеги обнаружили на окраине одного из курганов сравнительно крупную постройку площадью 30 квадратных метров. По словам Тюркджана, в новом здании присутствуют алтарь, скамьи, украшенные бычьими головами, настенные росписи и рельефы. Обнаруженное святилище похоже на аналогичные сооружения более раннего этапа существования Чатал-Хююка. В отличие от других храмов этого памятника, в нем нет бытовых предметов, а очаг расположен в необычном месте.

Специалисты оценивают возраст святилища в 8200 лет, но это предстоит уточнить с помощью радиоуглеродного анализа.

Ранее на Урале обнаружили детское погребение бронзового века.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители