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18 часов назад

"Ъ": бренд Nokia закрывает свое подразделение в России

Газета.Ruиещё 2

Компания HMD Global, которая владеет брендом смартфонов и телефонов Nokia, планирует ликвидировать российское подразделение ООО «Эйчэмди Мобайл Рус». Информация об этом появилась на сайте издания «Коммерсантъ».

Телефоны Nokia исчезнут из российских магазинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники издания отмечают, что, в отличие от других брендов, смартфоны и телефоны Nokia, скорее всего не будут ввозиться в Россию по параллельному импорту. В случае со смартфонами проблема заключается в низкой популярности бренда, а с кнопочных телефонов посредникам будет сложно получать прибыль – продукты данной категории обладают низкой маржинальностью.

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По данным «Ъ», доля Nokia в деньгах на российском рынке в 2022 году составляет 0,6%. В случае с кнопочными устройствами этот показатель равен 16,5%.

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