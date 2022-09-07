Телефоны Nokia исчезнут из российских магазинов

Компания HMD Global, которая владеет брендом смартфонов и телефонов Nokia, планирует ликвидировать российское подразделение ООО «Эйчэмди Мобайл Рус». Информация об этом появилась на сайте издания «Коммерсантъ».
Источники издания отмечают, что, в отличие от других брендов, смартфоны и телефоны Nokia, скорее всего не будут ввозиться в Россию по параллельному импорту. В случае со смартфонами проблема заключается в низкой популярности бренда, а с кнопочных телефонов посредникам будет сложно получать прибыль – продукты данной категории обладают низкой маржинальностью.
По данным «Ъ», доля Nokia в деньгах на российском рынке в 2022 году составляет 0,6%. В случае с кнопочными устройствами этот показатель равен 16,5%.