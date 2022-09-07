Презентация iPhone 14: где смотреть и чего ждать

Шоу начнётся в 20:00 мск. Мы будем вести текстовую трансляцию.
Во время презентации должны показать:
iPhone 14 — будет четыре модели, но вместо iPhone 14 Mini представят обычный iPhone 14 в размере Pro Max, но без особенностей Pro-моделей. То есть будет два размера: стандартные iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также большие iPhone 14 Max (или iPhone 14 Plus) и iPhone 14 Pro Max;
iOS 16 — на мероприятии традиционно назовут дату запуска новой ОС для iPhone, Apple Watch и Apple TV. При этом iPad OS 16, по слухам, отложили на месяц — её выпуск ожидается лишь в октябре с анонсом новых iPad и MacBook;
Apple Watch — должны показать аж три новые модели: Apple Watch Series 8 (с сенсором температуры), Apple Watch SE2 и Apple Watch Pro (в новом дизайне);
AirPods Pro 2 — новая версия наушников с аудиочипом H1 и возможной поддержкой Bluetooth 5.2.