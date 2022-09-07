«Роскосмос» перенес миссию на Луну

Первая в истории современной России миссия на Луну перенесена на 2023 год. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, сообщает ТАСС.
Так, Борисов подтвердил, что запуск аппарата «Луна-25» перенесен на 2023 год.
«Да, к сожалению», - ответил он на вопрос, перенесена ли миссия.
«Луна-25» должна стать первым российским аппаратом на естественном спутнике Земли. Его запуск с космодрома Восточный неоднократно переносился. В мае 2022 года Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы Роскосмоса, сообщил, что отправка миссии должна состояться до конца сентября.
В июле сообщалось, что прибор, необходимый для мягкой посадки станции «Луна-25» признан не соответствующим требованиям технического задания. Речь идет о доплеровском измерителе скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна «Вега» госкорпорации «Ростех». В связи с этим запуск будет перенесен на 2023 год.