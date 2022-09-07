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1 час назад

Первую российскую миссию на Луну перенесли на 2023 год

Елена Прошина

Первая в истории современной России миссия на Луну перенесена на 2023 год. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«Роскосмос» перенес миссию на Луну
Фото: ТАССТАСС

Так, Борисов подтвердил, что запуск аппарата «Луна-25» перенесен на 2023 год.

«Да, к сожалению», - ответил он на вопрос, перенесена ли миссия.

«Луна-25» должна стать первым российским аппаратом на естественном спутнике Земли. Его запуск с космодрома Восточный неоднократно переносился. В мае 2022 года Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы Роскосмоса, сообщил, что отправка миссии должна состояться до конца сентября.

В июле сообщалось, что прибор, необходимый для мягкой посадки станции «Луна-25» признан не соответствующим требованиям технического задания. Речь идет о доплеровском измерителе скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна «Вега» госкорпорации «Ростех». В связи с этим запуск будет перенесен на 2023 год.

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