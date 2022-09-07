США испытали ядерную МБР Minuteman III

США выполнили учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты LGM-30G Minuteman III, сообщает ТАСС со ссылкой на базу Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом», — говорится в сообщении Космических сил США, размещенном в Twitter.

Ракета шахтного базирования Minuteman III, которая состоит на вооружении с 1970 года, остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США.

Ранее сообщалось, что Minuteman III успешно прошла испытания. По итогам испытаний была подтверждена готовность ядерных сил страны и «уверенность в смертоносности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

До этого США отложили пуск Minuteman III из-за обострения ситуации вокруг Тайваня.