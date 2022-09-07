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1 час назад

«Джеймс Уэбб» сделал эпическое фото туманности Тарантул

Телеканал «Наука»

Тысячи невиданных ранее молодых звезд предстали перед глазами ученых в области звездообразования под названием «30 Золотой Рыбы», снятом космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Она находится в туманности Тарантул, получившей название из-за пыльных волокон на предыдущих изображениях, рассказали в ЕКА. Туманность долгое время была любимицей астрономов, изучающих звездообразование.

Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал эпическое фото туманности Тарантул
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Туманность Тарантул, расположенная всего в 161 000 световых лет от нас в галактике Большое Магелланово Облако, является самой большой и яркой областью звездообразования в Местной группе галактик, ближайших к нашему Млечному Пути. Это родина самых горячих и массивных звезд.

Телеканал «Наука»

При наблюдении с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба» (NIRCam) этот регион напоминает жилище роющего тарантула, обтянутое его паутиной. Полость туманности в центре появилась из-за излучения скопления массивных молодых звезд, которые здесь мерцают бледно-голубым цветом. Только самые плотные окружающие области туманности противостоят этой эрозии мощных звездных ветров, образуя столбы, которые, кажется, указывают на скопление. Эти столбы содержат формирующиеся протозвезды, которые в конечном итоге выйдут из своих пыльных коконов и сами сформируют туманность.

Телеканал «Наука»

Спектрограф ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec поймал одну очень молодую звезду как раз в процессе выхода. Астрономы ранее думали, что эта звезда может быть немного старше и уже находится в процессе очистки пузыря вокруг себя. Однако NIRSpec показал, что звезда только начала выходить из своего столба и все еще поддерживает изолирующее облако пыли вокруг себя.

Область приобретает другой вид при просмотре в более длинных инфракрасных волнах. Горячие звезды тускнеют, а более холодные газ и пыль светятся. В звездных яслях светящиеся точки указывают на протозвезды, все еще набирающие массу.

Телеканал «Наука»

Одна из причин, по которой туманность Тарантул представляет интерес для астрономов, заключается в том, что туманность имеет такой же химический состав, что и гигантские области звездообразования в «космический полдень», когда космосу было всего несколько миллиардов лет, а формирование звезд было в самом разгаре. Другие области звездообразования в нашей галактике Млечный Путь не производят звезд с такой бешеной скоростью, как туманность Тарантул, и имеют другой химический состав. Это делает Тарантула самым близким примером того, что происходило во Вселенной, когда она была юной.

«Уэбб» предоставит астрономам возможность сравнить и сопоставить звездообразование в туманности Тарантул с далекими галактиками в эпоху космического полудня.

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