«Роскосмос» перенес миссию на Луну

Первую за почти 50 лет миссию России к Луне «Луна-25» перенесли на следующий 2023 год. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

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— К сожалению, — ответил глава корпорации на соответствующий вопрос.

Запуск аппарата «Луна-25» неоднократно переносили ранее. В предыдущий раз сообщалось, что он должен был состояться до конца текущего года, передает РИА Новости.

В июле президент России Владимир Путин и новый глава Роскосмоса Юрий Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года.