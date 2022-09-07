Panasonic отказался уходить из РФ

Сейчас уже никого не удивишь уходом зарубежной компании с российского рынка. Однако у Panasonic другие планы. Так, официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора, сообщается в пресс-релизе компании.

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Уточняется, что оператором онлайн-магазина товаров японского бренда станет ООО “Еплаза”. Интернет-магазин Eplaza полностью сохранит ассортимент официального онлайн-магазина, а также продолжит реализацию программы лояльности для онлайн-покупателей в России Сlub Panasonic, отмечается в пресс-релизе. При этом операционную поддержку продаж будет оказывать группа компаний ProStore by Lubivaya.