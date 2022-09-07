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2 часа назад

Panasonic отказался уходить из РФ, но будет продавать технику "чужими руками"

Ferra.ru

Сейчас уже никого не удивишь уходом зарубежной компании с российского рынка. Однако у Panasonic другие планы. Так, официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора, сообщается в пресс-релизе компании.

Panasonic отказался уходить из РФ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Уточняется, что оператором онлайн-магазина товаров японского бренда станет ООО “Еплаза”. Интернет-магазин Eplaza полностью сохранит ассортимент официального онлайн-магазина, а также продолжит реализацию программы лояльности для онлайн-покупателей в России Сlub Panasonic, отмечается в пресс-релизе. При этом операционную поддержку продаж будет оказывать группа компаний ProStore by Lubivaya.

И возобновление работы онлайн-магазина произойдет уже сегодня, 7 сентября 2022 года. Сообщается, что на площадке присутствует более 1000 товаров бренда - аудиотехника, включая товары Technics, фотокамеры Lumix, кухонная техника, а также товары для красоты и здоровья.

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