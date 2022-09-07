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55 минут назад

Xiaomi 13 получит экран с рекордным для флагманов компании разрешением

Ferra.ruиещё 1

До анонса Xiaomi 13 осталось всего несколько месяцев — по данным инсайдеров, новинку покажут уже в конце ноября.

Xiaomi 13 получит экран с рекордным для флагманов компании разрешением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Благодаря инсайдерам, мы уже несколько месяцев знаем, что смартфона имеет шансы стать первым на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 2. Также источники ранее рассказывали, что как минимум нас ждёт две модели аппарата — Xiaomi 13 и 13 Pro.

Теперь же авторитетный инсайдер Digital Chat Station решил поделиться свежими подробностями об устройстве. По его слвам, Xiaomi 13 оснастят ультратонким плоским экраном диагональю 6,36 дюйма. При этом телефон получит рекордное для флагманов бренда разрешение — 1,5К.

Что интересно, ранее Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China и глава Redmi, заявлял, что считает 1,5K кандадитом на то, чтобы стать новым стандартом в отрасли.

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