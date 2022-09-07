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4 часа назад

Где и как посмотреть презентацию iPhone 14, AirPods 2 Pro и нового iPad

Ferra.ru

Сегодня, 7 сентября, в 20:00 по московскому времени состоится презентация Apple, на которой компания покажет одни из самых ожидаемых новинок.

Где и как посмотреть презентацию iPhone 14, AirPods 2 Pro и нового iPad
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В первую очередь речь конечно же идёт о флагманских iPhone 14 и 14 Pro. По данным инсайдеров, устройства впервые за всю историю бренда получат разные процессоры в рамках одной линейки. Базовые iPhone 14 и 14 Max оснастят Apple A15 (или A15 Plus), в то время как iPhone 14 Pro и 14 Pro Max смогут похвастаться новейшим Apple A16.

Вместе со смартфонами стоит ждать и новое поколение беспроводных наушников — AirPods Pro 2. О них известно не так много, а значит их анонс будет полон приятных сюрпризов.

Также на презентации покажут бюджетный iPad с обновлённым дизайном и целую россыпь «умных» часов линейки Apple Watch. В том числе и самые дешёвые смарт-часы Apple за всю историю.

Посмотреть осеннюю презентацию компании можно как на её официальном сайте (не работает в Windows-версии Google Chrome), так и на YouTube-канале бренда.

Наука и техника,Apple,
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