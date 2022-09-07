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5 часов назад

"Ъ": в России перестала работать часть сервисов Google

Газета.Ruиещё 1

Россияне уже несколько дней жалуются на проблемы в работе нескольких сервисов Google. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

В России перестала работать часть сервисов Google
Фото: EPAEPA

Сбои наблюдаются в работе некоторых сайтов Google, сервисов Google Chrome вроде магазина расширений для браузера, YouTube, Google Play и даже смартфонов Pixel.

Так, например, на сайте photos.google.com не прогружаются картинки, в магазине приложений не отображаются иконки некоторых игр и приложений, а в смартфонах Pixel не скачиваются обои из интернета через встроенную в Android функцию.

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Проверка корреспондента "Газеты.Ru" подтвердила, что часть обозначенных в заметке "Ъ" сервисов продолжают быть недоступными до сих пор.

Например, у журналиста не получилось воспользоваться веб-версией Google Photo, а также скачать обои на смартфон Pixel. Однако, некоторые ресурсы, обозначенные "Ъ" у корреспондента "Газеты.Ru" работают. Так сайт chrome.google.com у него загрузился без проблем.

По данным "Ъ", россияне начали испытывать трудности с доступом к некоторым сервисам Google еще 5 сентября. Чем вызвана проблема, на данный момент не сообщается.

Ранее "Газета.Ru" писала о снижении надежности национального интернета в России.

Наука и техника,Коммерсант,Google,
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