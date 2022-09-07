В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
6 часов назад

Из марсианской пыли разработали материал для 3D-печати

Lenta.ru

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали материал для 3D-печати из марсианской пыли. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Applied Ceramic Technology.

Из марсианской пыли разработали материал для 3D-печати
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что в основу легли титановый сплав, а также различное процентное соотношение искусственного марсианского реголита (5-100 процентов). Затем смесь нагревали до двух тысяч градусов Цельсия и наносили на движущуюся платформу, позволяющую регулировать размер и форму.

В ходе экспериментов выяснилось, что изделия, полностью состоящие из грунта, оказались достаточно хрупкими и трескались, в то же время при небольшом добавлении пыли предметы выходили прочными. Вместе с тем, отмечают авторы работы, заготовки даже с большим количеством реголита могут применяться для защиты оборудования от ржавчины или радиационного излучения.

В августе сотрудники Технологического университета Суинберна представили метод добычи железа на Марсе, в котором задействованы солнечный свет, реголит и атмосферный углекислый газ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители