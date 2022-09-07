Из марсианской пыли разработали материал для 3D-печати

Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали материал для 3D-печати из марсианской пыли. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Applied Ceramic Technology.

Уточняется, что в основу легли титановый сплав, а также различное процентное соотношение искусственного марсианского реголита (5-100 процентов). Затем смесь нагревали до двух тысяч градусов Цельсия и наносили на движущуюся платформу, позволяющую регулировать размер и форму.

В ходе экспериментов выяснилось, что изделия, полностью состоящие из грунта, оказались достаточно хрупкими и трескались, в то же время при небольшом добавлении пыли предметы выходили прочными. Вместе с тем, отмечают авторы работы, заготовки даже с большим количеством реголита могут применяться для защиты оборудования от ржавчины или радиационного излучения.