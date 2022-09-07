Российский интернет назвали менее устойчивым, чем год назад

В 2022 году Россия опустилась на четыре строчки ниже в рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом национального интернета. Об этом, ссылаясь на отчет компании Qrator Labs, сообщает издание «Коммерсантъ».

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За год максимальный процент возможного отказа сетей в РФ повысился с 5,08% до 5,5%. Таким образом страна опустилась в рейтинге с 10-го на 14-е место.

Список составляется исходя из того, какая доля сетевой инфраструктуры в стране останется без доступа к интернету в случае выведения из строя национального оператора связи. В случае РФ им выступает компания «Ростелеком».