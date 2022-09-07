В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
6 часов назад

«Ъ»: Российский интернет назвали менее устойчивым, чем год назад

Газета.Ruиещё 1

В 2022 году Россия опустилась на четыре строчки ниже в рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом национального интернета. Об этом, ссылаясь на отчет компании Qrator Labs, сообщает издание «Коммерсантъ».

Российский интернет назвали менее устойчивым, чем год назад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За год максимальный процент возможного отказа сетей в РФ повысился с 5,08% до 5,5%. Таким образом страна опустилась в рейтинге с 10-го на 14-е место.

Список составляется исходя из того, какая доля сетевой инфраструктуры в стране останется без доступа к интернету в случае выведения из строя национального оператора связи. В случае РФ им выступает компания «Ростелеком».

В Qrator Labs считают, что в ухудшении статистики виновата консолидация рынка связи. Операторы связи назвали разницу показателей год к году погрешностью и не считают ее причиной для беспокойства.

Наука и техника,Коммерсант,Ростелеком,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители