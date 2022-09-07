В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
6 часов назад

VK запросила у государства деньги на разработку игрового движка

Газета.Ruиещё 1

Компания VK разпросила у Минцифры субсидию на сумму 3 млрд руб. для разработки отечественного видеоигрового движка, который может стать альтернативой Unreal Engine и Unity для российских студий. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

VK запросила у государства деньги на разработку игрового движка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «Ъ» вопрос финансирования обсуждался 2 сентября на совещании Минцифры с участие топ-менеджмента VK и замминистра Максима Паршина. В министерстве и VK подтвердили данную информацию и заявили, что окончательного решения по этой задачи еще нет.

В «Ъ» также напомнили, что до VK в качестве разработчика отечественного игрового движка вызвалась госкорпорация «Ростех». Там журналистам заявили, что ожидают от Минцифры формы для подачи заявки на участие в тендере, а также отметили, что готовы работать над движком совместно с VK.

Наука и техника,Максим Паршин,Коммерсант,Ростех,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители