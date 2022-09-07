VK запросила у государства деньги на разработку игрового движка

Компания VK разпросила у Минцифры субсидию на сумму 3 млрд руб. для разработки отечественного видеоигрового движка, который может стать альтернативой Unreal Engine и Unity для российских студий. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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По данным «Ъ» вопрос финансирования обсуждался 2 сентября на совещании Минцифры с участие топ-менеджмента VK и замминистра Максима Паршина. В министерстве и VK подтвердили данную информацию и заявили, что окончательного решения по этой задачи еще нет.