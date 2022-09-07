В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
4 часа назад

Ученые придумали, как проверить здоровье диких дельфинов, а заодно и всего моря

+1иещё 1

Этот метод также поможет ученым следить за состоянием океанов. Они взяли пробы конденсата, который образуется при выдохе дельфинов, передает

Здоровье дельфинов будут определять на расстоянии
Фото: +1+1

Phys.org. Научный сотрудник Катарина Венди, которая разработала процедуру, отметила, что она неинвазивна и сравнительно проста в выполнении.

Бактерии в легких дельфинов вызывают специфические изменения в зависимости от типа патогенов. Респираторные заболевания являются одной из основных причин смерти среди китообразных. Катарина Венди доказала, что ее метод работает, проверив выдох дельфинов, содержащихся в неволе. При этом она собирала кровь 13 дельфинов раз в тридцать дней в течение восьми месяцев. Девять были совершенно здоровы и имели стабильный состав бактерий, в то время как остальные четверо были больны.

Специалист отметила, что бактериальные сообщества у четырех больных дельфинов изменились. Она добавила, что тест может быть использован для проведения быстрой проверки состояния здоровья диких дельфинов, что поможет ученым следить за ними и океанами.

Исследование показало, что болезни, обнаруженные у дельфинов, схожи с человеческими и могут пролить свет на то, как воздействие загрязненной прибрежной воды и морепродуктов может повлиять на здоровье как дельфинов, так и людей. Дельфины и люди являются млекопитающими, и в их рацион входят одни и те же морепродукты. Однако дельфины в большей степени подвержены потенциальным угрозам здоровью.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители