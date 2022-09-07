Здоровье дельфинов будут определять на расстоянии

Этот метод также поможет ученым следить за состоянием океанов. Они взяли пробы конденсата, который образуется при выдохе дельфинов, передает
Phys.org. Научный сотрудник Катарина Венди, которая разработала процедуру, отметила, что она неинвазивна и сравнительно проста в выполнении.
Бактерии в легких дельфинов вызывают специфические изменения в зависимости от типа патогенов. Респираторные заболевания являются одной из основных причин смерти среди китообразных. Катарина Венди доказала, что ее метод работает, проверив выдох дельфинов, содержащихся в неволе. При этом она собирала кровь 13 дельфинов раз в тридцать дней в течение восьми месяцев. Девять были совершенно здоровы и имели стабильный состав бактерий, в то время как остальные четверо были больны.
Специалист отметила, что бактериальные сообщества у четырех больных дельфинов изменились. Она добавила, что тест может быть использован для проведения быстрой проверки состояния здоровья диких дельфинов, что поможет ученым следить за ними и океанами.
Исследование показало, что болезни, обнаруженные у дельфинов, схожи с человеческими и могут пролить свет на то, как воздействие загрязненной прибрежной воды и морепродуктов может повлиять на здоровье как дельфинов, так и людей. Дельфины и люди являются млекопитающими, и в их рацион входят одни и те же морепродукты. Однако дельфины в большей степени подвержены потенциальным угрозам здоровью.