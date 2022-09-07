Здоровье дельфинов будут определять на расстоянии

Этот метод также поможет ученым следить за состоянием океанов. Они взяли пробы конденсата, который образуется при выдохе дельфинов, передает

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Phys.org. Научный сотрудник Катарина Венди, которая разработала процедуру, отметила, что она неинвазивна и сравнительно проста в выполнении.

Бактерии в легких дельфинов вызывают специфические изменения в зависимости от типа патогенов. Респираторные заболевания являются одной из основных причин смерти среди китообразных. Катарина Венди доказала, что ее метод работает, проверив выдох дельфинов, содержащихся в неволе. При этом она собирала кровь 13 дельфинов раз в тридцать дней в течение восьми месяцев. Девять были совершенно здоровы и имели стабильный состав бактерий, в то время как остальные четверо были больны.

Специалист отметила, что бактериальные сообщества у четырех больных дельфинов изменились. Она добавила, что тест может быть использован для проведения быстрой проверки состояния здоровья диких дельфинов, что поможет ученым следить за ними и океанами.