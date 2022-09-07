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7 часов назад

Вышел ультрабюджетный смартфон Xiaomi

Lenta.ru

Xiaomi представила в Индии ультрабюджетный телефон Redmi A1. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Вышел ультрабюджетный смартфон Xiaomi
Фото: XiaomiXiaomi

Вышедший аппарат имеет пластиковый корпус, 6,52-дюймовый IPS-экран, ОС Android 12 Go Edition.

«Это телефон для тех, кто хочет испытать мобильную операционную систему Android и отказаться от обычного телефона», — охарактеризовали новинку авторы.

Девайс отличается очень доступной относительно других подобных гаджетов ценой. На местном рынке его оценили в 6499 рупий (дешевле 5000 рублей по актуальному курсу). Неизвестно, будет ли устройство доступно на других рынках.

Redmi A1 получил упрощенный процессор MediaTek Helio A22, 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD. На задней панели девайса находится двойная камера с объективами разрешением 8 и 2 мегапикселей, спереди расположена 5-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов. В заключение журналисты отметили, что вышедший аппарат является редким устройством от Xiaomi, которое поставляется с «чистой» версией Android — без фирменной оболочки MIUI.

В начале сентября Xiaomi представила в России бюджетный телефон Redmi 10A дешевле 10 тысяч рублей. Аппарат получил 6,53-дюймовый IPS-дисплей и процессор MediaTek Helio G25.

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