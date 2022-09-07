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4 часа назад

Huawei меньше чем за сутки распродала все запасы флагманского Mate 50

Ferra.ru

Накануне состоялась презентация главного флагмана Huawei в 2022 году — Huawei Mate 50. Несмотря на то, что в последнее время компания находится не в зените своих возможностей, она всё же смогла удивить.

Huawei меньше чем за сутки распродала все запасы флагманского телефона
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о популярности нового смартфона бренда среди покупателей. Сообщается, что запасы Huawei Mate 50 на всех основных китайских площадках были распроданы менее чем за сутки. А это, между прочим, такие гиганты как Huawei Mall, JD.com и Tmall.

На данный момент нет точной информации, о каком именно количестве идёт речь, но по некоторым данным, на одном только официальном сайте Huawei было оформлено почти 2,5 млн заказов.

Напомним, что линейка Mate 50 включает в себя сразу четыре смартфона — Huawei Mate 50E, 50, 50 Pro и 50 RS Porsche Design. Отметим, что базовая модель Mate 50E стала самым доступным флагманом компании, которая к тому же получила камеру XMAGE, OIS и переменную диафрагму.

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