Huawei меньше чем за сутки распродала все запасы флагманского телефона

Накануне состоялась презентация главного флагмана Huawei в 2022 году — Huawei Mate 50. Несмотря на то, что в последнее время компания находится не в зените своих возможностей, она всё же смогла удивить.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт о популярности нового смартфона бренда среди покупателей. Сообщается, что запасы Huawei Mate 50 на всех основных китайских площадках были распроданы менее чем за сутки. А это, между прочим, такие гиганты как Huawei Mall, JD.com и Tmall.

На данный момент нет точной информации, о каком именно количестве идёт речь, но по некоторым данным, на одном только официальном сайте Huawei было оформлено почти 2,5 млн заказов.