В компании «Роскосмос» заявили, что на космодром Восточный начнутся поставки водорода, который потребуется для заправки разрабатываемого Центром Хруничева кислородно-водородного разгонного блока.

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Как отметили в компании, он значительно повысит энергетические возможности ракет «Ангара».

«Центр Хруничева и компания «Русатом Оверсиз» подписали на ВЭФ-2022 соглашение о намерениях сотрудничества в области водородной энергетики», — говорится в Telegram.

Соглашение предусматривает строительство водородного полигона, систем хранения и транспортирования для организации цепочки поставок водорода конечным потребителям, в том числе на космодром Восточный.