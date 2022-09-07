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5 часов назад

Google раскрыла дату презентации своих первых «умных» часов Pixel Watch и флагманских смартфонов Pixel 7

Ferra.ruиещё 1

Всего за день до презентации iPhone 14 от Apple компания Google решила сделать свой анонс. Она анонсировала дату мероприятия, посвящённого анонсу новеньких Pixel 7 и 7 Pro, а также своих первых смарт-часов Pixel Watch.

Google раскрыла дату презентации своих первых «умных» часов
Фото: ferra.ruferra.ru

Состоится презентация через месяц, 6 октября. В рамках ивента нам покажут свежую линейку флагманских Pixel 7, в основе которых лежит новый топовый чип Google Tensor G2.

Что же «умных» часов бренда, то они получат круглый дисплей, а также батарею на 300 мАч. Из грустного можно отметить, что устройству приписывают устаревший процессор от Samsung — Exynos 9110. Его дебют состоялся ещё в 2018 году.

Напомним, что ранее Google выпустила сентябрьский патч безопасности для своей линейки Pixel 6. Правда, пользователи недорогого Pixel 6A практически сразу начали жаловаться на то, что до них обновление так и не дошло.

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