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23 минуты назад

Запуск ракеты Ariane 5 со спутником Eutelsat перенесли на 8 сентября

ТАСС

Старт ракеты-носителя Ariane 5 со спутником связи Eutelsat с космодрома Куру перенесен на 8 сентября из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании Arianespace.

Запуск ракеты Ariane 5 со спутником Eutelsat перенесли
Фото: ТАССТАСС

"Из-за неблагоприятных погодных условий в Гвианском космическом центре (ГКЦ) вылет миссии VA258, первоначально запланированный на 6 сентября, откладывается", - гласит коммюнике.

Отмечается, что ракета и спутник находятся в "стабильном и безопасном состоянии". Новое окно запуска открывается в ночь на 8 сентября по московскому времени.

Спутник Eutelsat KONNEKT VHTS предназначен для обеспечения высокоскоростного интернет-соединения до 500 Гбит/с в Европе. Также через него будет обеспечиваться мобильные телекоммуникации, в том числе на море и в воздухе, уточняется в пресс-релизе. Это будет 37-й по счету спутник, запущенный Arianespace для Eutelsat.

Наука и техника,Arianespace,Eutelsat,
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