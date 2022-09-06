Запуск ракеты Ariane 5 со спутником Eutelsat перенесли

Старт ракеты-носителя Ariane 5 со спутником связи Eutelsat с космодрома Куру перенесен на 8 сентября из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании Arianespace .

Отмечается, что ракета и спутник находятся в "стабильном и безопасном состоянии". Новое окно запуска открывается в ночь на 8 сентября по московскому времени.

Спутник Eutelsat KONNEKT VHTS предназначен для обеспечения высокоскоростного интернет-соединения до 500 Гбит/с в Европе. Также через него будет обеспечиваться мобильные телекоммуникации, в том числе на море и в воздухе, уточняется в пресс-релизе. Это будет 37-й по счету спутник, запущенный Arianespace для Eutelsat.