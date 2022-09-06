«Вконтакте» в тестовом режиме запустил портал dzen.ru

Пресс-служба VK сообщила, что в тестовом режиме был запущен портал dzen.ru. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Сейчас на портале размещён контент авторов «Джена», поисковик «Яндекс», погода и новости. На данный момент dzen.ru находится в бета-версии и сохраняет свой привычный интерфейс. Разработчики тестируют пропускную способность, а также автоматическое перенаправление с сайта «Яндекс».

«Мы рассчитываем, что привычный интерфейс поможет пользователям легко ориентироваться в Дзене, а авторам платформы — продолжать создавать контент и реализовывать себя в разных форматах», – заявили в пресс-службе компании.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что «Дзен» сохранит все существующие технологии и монетизацию для блогеров. Также в неизменном виде останутся подписки, лайки и комментарии.