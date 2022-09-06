Раскрыты новые «прозрачные» наушники от производителя Nothing

Не успел пройти ажиотаж вокруг первого смартфона компании Nothing — Nothing Phone (1), как начали всплывать слухи о следующем устройстве компании.
На очереди продолжение первого гаджета бренда — беспроводных наушников Nothing Ear (1). Новинка получит в своём названии дополнение Stick, но при этом сохранит прежний форм-фактор, т.е. будет TWS-наушниками.
К сожалению, пока что в Сети не так много информации о том, какие характеристики нас ждут в устройстве. Ясно лишь, что наушники появились на сингапурском сайте IMDA, что намекает на скорый запуск.
Напомним, что Nothing Ear (1) имели прозрачный корпус — в дальнейшем эта особенность стала фирменной фишкой бренда. Также они могли похвастаться автономностью около 6 часов без кейса и 34 часов с ним.