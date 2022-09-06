Десятки тысяч россиян лишатся WhatsApp

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21 час назад

WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone с октября 2022 года

Газета.Ru

Популярный мессенджер WhatsApp с октября 2022 года перестанет поддерживаться некоторыми смартфонами Apple, сообщает портал Gizchina.

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Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что пользователи iPhone, на которых установлена операционная система iOS 10 и 11 стали получать уведомления от WhatsApp, в которых рекомендуется обновить ПО до iOS 12 и выше. В противном случае с 24 октября 2022 года пользователи мессенджера потеряют к нему доступ.

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При этом популярные до сих пор смартфоны iPhone 5 и iPhone 5C не могут быть обновлены до iOS 12. Таким образом, к концу октября владельцы этих смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp.

iPhone 5 и 5C были представлены в 2012 и 2013 годах соответственно. Последней версией ОС, выпущенной Apple для этих смартфонов, стала iOS 10.3.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что мессенджер WhatsApp заблокировал 2,4 млн аккаунтов ради соблюдения законов Индии.

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