Десятки тысяч россиян лишатся WhatsApp

Популярный мессенджер WhatsApp с октября 2022 года перестанет поддерживаться некоторыми смартфонами Apple, сообщает портал Gizchina.

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Отмечается, что пользователи iPhone, на которых установлена операционная система iOS 10 и 11 стали получать уведомления от WhatsApp, в которых рекомендуется обновить ПО до iOS 12 и выше. В противном случае с 24 октября 2022 года пользователи мессенджера потеряют к нему доступ.

При этом популярные до сих пор смартфоны iPhone 5 и iPhone 5C не могут быть обновлены до iOS 12. Таким образом, к концу октября владельцы этих смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp.

iPhone 5 и 5C были представлены в 2012 и 2013 годах соответственно. Последней версией ОС, выпущенной Apple для этих смартфонов, стала iOS 10.3.