Не только Чернобыль: 10 самых жутких ядерных аварий в истории

За время существования ядерной энергетики в мире произошло много аварий на атомных электростанциях и других подобных объектах. Рассказываем о самых известных таких катастрофах.

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Инцидент в канадской Чок-Риверской лаборатории

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Это ЧП произошло в декабре 1952 года. ЧП в Чок-Риверской лаборатории (по официальным данным она занималась только мирным атомом) стала первой аварией, при которой частично расплавилась активная зона реактора. По причине ошибок, допущенных операторами, реактор перешел в надкритический режим. Эксперименты, которые проводились тогда в лаборатории, потребовали режима пониженного теплосъема с помощью легководного теплоносителя в нескольких каналах. Ситуацию усугубило то, что теплоноситель стал закипать в каналах с низким расходом, что привело к еще большему росту реактивности. Произошел выброс радиоактивных веществ. Загрязненная радиацией вода была сброшена в реку Оттава. О жертвах инцидента не сообщалось.

Кыштымская катастрофа

Это первая в истории Советского Союза радиационная ЧС, имеющая техногенный характер. Она произошла в сентябре 1957 года на секретном химическом комбинате в Челябинской области. Сдетонировала емкость с ядерными отходами. По официальной версии, это случилось из-за повреждения в ее системе охлаждения. Сила взрыва составила до 80 тонн в тротиловом эквиваленте. Емкость была разрушена, и радиоактивное облако попало в атмосферу.

Непосредственно от взрыва не умер ни один человек. Однако после аварии вредные вещества осели в расположенных недалеко населенных пунктах, и 90 тысяч жителей получили заражение. Кыштымская катастрофа уступает по последствиям лишь авариям на Чернобыльской АЭС и станции "Фукусима-1". Ей присвоен 6-й уровень по международной классификации из семи возможных.

ЧП на заводе "Красное Сормово"

Катастрофа произошла в городе Горький (нынешний Нижний Новгород) в январе 1970 года. Авария случилась на заводе “Красное Сормово», когда там строилась АПЛ “Скат». При гидравлических испытаниях произошел несанкционированный запуск реактора, и он частично разрушился. 12 работников погибли на месте, другие были облучены. Загрязненная вода попала в Волгу.

Катастрофа на Ленинградской АЭС

Авария случилась в ноябре 1975 года. Произошел выброс радиоактивных изотопов. Причиной этого ЧП стали проектные ошибки, включая слишком замедленную аварийную защиту и дефекты систем контроля реактора. Аналогичные конструктивные недоработки позже привели к катастрофе в Чернобыле.

После аварии на Ленинградской атомной электростанции были облучены жители расположенного неподалеку города Сосновый Бор. Повышение радиоактивного уровня было зафиксировано в соседних с Ленобластью странах — Швеции и Финляндии.

Авария на американской атомной станции Три-Майл-Айленд

Крупнейшая катастрофа в истории американского мирного атома. Сотрудники атомной электростанции вовремя не обнаружили утечку теплоносителя и не заметили, что ядерное топливо не охлаждается. В результате около половины активной зоны реактора расплавилось. Здания электростанции были заражены радиацией, однако для людей существенных последствий не было. После этой аварии в США начались протесты против ядерной энергетики.

Авария в бухте Чажма

В августе 1985 года произошла авария на АПЛ, которая находилась в бухте Чажма Японского моря на судоремонтном предприятии. Работники производили перезарядку активных зон реакторов АПЛ. При этом техника безопасности была нарушена. Во время подъема крышки реактора мимо проследовал катер-торпедолов, игнорируя сигнал об ограничении скорости. Он вызвал волны, и кран поднял крышку еще выше. Она потянула за собой поглотители и компенсирующую решетку. Это вызвало ядерную реакцию, и произошел взрыв. Около 10 человек погибли. Свыше 200 пострадали. На побережье позже прошли радиоактивные осадки.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Блок полностью разрушился. В окружающую среду были выброшены радиоактивные вещества. В первые три месяца после катастрофы погиб 31 человек. С 1987 по 2004 год было зарегистрировано еще 19 смертей, которые тоже относят в последствиям катастрофы. Еще 134 ликвидатора страдали острой лучевой болезнью.

Сначала специалисты, расследовавшие причины аварии, пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за нарушения ряда требований со стороны персонала, а к тому же реактор находился в нерегламентном состоянии. Позже было установлено, что энергоблок имел неудовлетворительную конструкцию и не соответствовал нормам безопасности.

Радиоактивное заражение в городе Гояния

В сентябре 1987 года в бразильском городе Гояния произошло радиоактивное заражение. Мародеры проникли в помещения не работавшей на тот момент больницы радиотерапии и выкрали оттуда деталь, содержащую цезий-137. Они извлекли радиоактивный порошок и, сами того не понимая, получили облучение, а капсула была отправлена на помойку. Светящееся вещество потом обнаружил владелец свалки. Он счел это любопытным, принес домой и показал его родственникам и соседям. Жена хозяина почувствовала недомогание. Она собрала порошок в пакет и отнесла его больницу.

Жертвами радиоактивного заражения стали четверо, включая супругу владельца свалки. Еще несколько человек потом страдали лучевой болезнью. Пакет, в котором женщина отнесла порошок в больницу, был прочным, поэтому на территории медицинского учреждения не произошло серьезного заражения.

Катастрофа на АЭС "Фукусима-1"

Авария на атомной электростанции "Фукусима-1" в марте 2011 года была вызвана подземными толчками и цунами. Этой аварии присвоили 7-й (максимальный) уровень. Огромная волна затопила подвалы, где находились электроустановки — станция оказалась обесточенной, и произошел отказ систем аварийного охлаждения. В реакторах расплавилось ядерное топливо и взорвалась гремучая смесь. Произошел выброс радиоактивных веществ.