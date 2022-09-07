Не только Чернобыль: 10 самых жутких ядерных аварий в истории

За время существования ядерной энергетики в мире произошло много аварий на атомных электростанциях и других подобных объектах. Рассказываем о самых известных таких катастрофах.
Это ЧП произошло в декабре 1952 года. ЧП в Чок-Риверской лаборатории (по официальным данным она занималась только мирным атомом) стала первой аварией, при которой частично расплавилась активная зона реактора. По причине ошибок, допущенных операторами, реактор перешел в надкритический режим. Эксперименты, которые проводились тогда в лаборатории, потребовали режима пониженного теплосъема с помощью легководного теплоносителя в нескольких каналах. Ситуацию усугубило то, что теплоноситель стал закипать в каналах с низким расходом, что привело к еще большему росту реактивности. Произошел выброс радиоактивных веществ. Загрязненная радиацией вода была сброшена в реку Оттава. О жертвах инцидента не сообщалось.
Это первая в истории Советского Союза радиационная ЧС, имеющая техногенный характер. Она произошла в сентябре 1957 года на секретном химическом комбинате в Челябинской области. Сдетонировала емкость с ядерными отходами. По официальной версии, это случилось из-за повреждения в ее системе охлаждения. Сила взрыва составила до 80 тонн в тротиловом эквиваленте. Емкость была разрушена, и радиоактивное облако попало в атмосферу.
Непосредственно от взрыва не умер ни один человек. Однако после аварии вредные вещества осели в расположенных недалеко населенных пунктах, и 90 тысяч жителей получили заражение. Кыштымская катастрофа уступает по последствиям лишь авариям на Чернобыльской АЭС и станции "Фукусима-1". Ей присвоен 6-й уровень по международной классификации из семи возможных.
Катастрофа произошла в городе Горький (нынешний Нижний Новгород) в январе 1970 года. Авария случилась на заводе “Красное Сормово», когда там строилась АПЛ “Скат». При гидравлических испытаниях произошел несанкционированный запуск реактора, и он частично разрушился. 12 работников погибли на месте, другие были облучены. Загрязненная вода попала в Волгу.
Авария случилась в ноябре 1975 года. Произошел выброс радиоактивных изотопов. Причиной этого ЧП стали проектные ошибки, включая слишком замедленную аварийную защиту и дефекты систем контроля реактора. Аналогичные конструктивные недоработки позже привели к катастрофе в Чернобыле.
После аварии на Ленинградской атомной электростанции были облучены жители расположенного неподалеку города Сосновый Бор. Повышение радиоактивного уровня было зафиксировано в соседних с Ленобластью странах — Швеции и Финляндии.
Крупнейшая катастрофа в истории американского мирного атома. Сотрудники атомной электростанции вовремя не обнаружили утечку теплоносителя и не заметили, что ядерное топливо не охлаждается. В результате около половины активной зоны реактора расплавилось. Здания электростанции были заражены радиацией, однако для людей существенных последствий не было. После этой аварии в США начались протесты против ядерной энергетики.
В августе 1985 года произошла авария на АПЛ, которая находилась в бухте Чажма Японского моря на судоремонтном предприятии. Работники производили перезарядку активных зон реакторов АПЛ. При этом техника безопасности была нарушена. Во время подъема крышки реактора мимо проследовал катер-торпедолов, игнорируя сигнал об ограничении скорости. Он вызвал волны, и кран поднял крышку еще выше. Она потянула за собой поглотители и компенсирующую решетку. Это вызвало ядерную реакцию, и произошел взрыв. Около 10 человек погибли. Свыше 200 пострадали. На побережье позже прошли радиоактивные осадки.
Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Блок полностью разрушился. В окружающую среду были выброшены радиоактивные вещества. В первые три месяца после катастрофы погиб 31 человек. С 1987 по 2004 год было зарегистрировано еще 19 смертей, которые тоже относят в последствиям катастрофы. Еще 134 ликвидатора страдали острой лучевой болезнью.
Сначала специалисты, расследовавшие причины аварии, пришли к выводу, что катастрофа произошла из-за нарушения ряда требований со стороны персонала, а к тому же реактор находился в нерегламентном состоянии. Позже было установлено, что энергоблок имел неудовлетворительную конструкцию и не соответствовал нормам безопасности.
В сентябре 1987 года в бразильском городе Гояния произошло радиоактивное заражение. Мародеры проникли в помещения не работавшей на тот момент больницы радиотерапии и выкрали оттуда деталь, содержащую цезий-137. Они извлекли радиоактивный порошок и, сами того не понимая, получили облучение, а капсула была отправлена на помойку. Светящееся вещество потом обнаружил владелец свалки. Он счел это любопытным, принес домой и показал его родственникам и соседям. Жена хозяина почувствовала недомогание. Она собрала порошок в пакет и отнесла его больницу.
Жертвами радиоактивного заражения стали четверо, включая супругу владельца свалки. Еще несколько человек потом страдали лучевой болезнью. Пакет, в котором женщина отнесла порошок в больницу, был прочным, поэтому на территории медицинского учреждения не произошло серьезного заражения.
Авария на атомной электростанции "Фукусима-1" в марте 2011 года была вызвана подземными толчками и цунами. Этой аварии присвоили 7-й (максимальный) уровень. Огромная волна затопила подвалы, где находились электроустановки — станция оказалась обесточенной, и произошел отказ систем аварийного охлаждения. В реакторах расплавилось ядерное топливо и взорвалась гремучая смесь. Произошел выброс радиоактивных веществ.
С зараженных территорий эвакуировали более 160 тысяч человек. Из-за недостатка ухода погибли 50 тяжелых больных, которых пришлось экстренно вывозить из медицинских учреждений. В течение нескольких лет после аварии были зарегистрированы 2304 преждевременные смерти. Как правило, умершие были пожилыми людьми, которых эвакуировали из зоны заражения.