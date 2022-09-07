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3 часа назад

Найден уничтожающий бактерии токсин

Lenta.ruиещё 2

Ученые из Университета Макмастера и Института исследований инфекционных заболеваний Майкла Дегрута нашли новый токсин, уничтожающий бактерии, который может лечь в основу для разработки новых антибиотиков. Результаты работы описаны в журнале Molecular Cell, краткий обзор приводит Phys.org.

Найден уничтожающий бактерии токсин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе исследования специалисты заметили, что Pseudomonas aeruginosa, который вызывает инфекции, требующие госпитализации, например пневмонию, выделяет токсин, который эволюционировал и стал способен убивать другие виды бактерий. Такая реакция достигается за счет атаки на функциональные РНК бактерий, что нарушает полноценный ход жизненно необходимых процессов патогена.

Авторы считают, что их открытие имеет большой потенциал для будущих исследований, которые могут в дальнейшем привести к появлению новых видов антибиотиков.

Ранее сотрудники Университета Миннесоты выделили из слюны человека пептид с антибактериальными свойствами, что может применяться для лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам.

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