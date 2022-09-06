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14 минут назад

Sony представила наушники и сменные панели для PlayStation 5 в камуфляжном стиле

Газета.Ruиещё 2

Компания Sony представила геймпад, наушники и сменные боковые панели для консоли PlayStation 5 в камуфляжном стиле. Об этом стало известно из блога PlayStation.

Sony представила наушники и сменные панели для PlayStation в новом стиле
Фото: sonysony

Новая коллекция называется Gray Camouflage. В нее вошли фирменные беспроводные наушники Pulse 3D, геймпад DualSense, а также сменные боковые панели для консоли, которые выполнены в камуфляжном стиле. Отмечается, что боковые панели в новой расцветке будут доступны как для PlayStation 5 с дисководом, так и для более дешевой модификации без оптического привода.

Геймпад DualSense и боковые панели в новой расцветке поступят в продажу 14 октября, а наушники Pulse 3D можно будет купить в декабре 2022 года. Стоимость аксессуаров пока не раскрывается. В связи с приостановкой деятельности Sony на территории России, предзаказать аксессуары из новой коллекции на территории РФ будет невозможно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что режим энергосбережения Xbox Series X позволяет экономить до £60 в год на электричестве.

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