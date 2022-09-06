Apple представит самые дешевые Apple Watch в истории компании

Компания Apple 7 сентября представит бюджетные умные часы, которые будут дешевле Apple Watch SE. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Фото: Apple Apple

В беседе с журналистами анонимные инсайдеры заявили, что Apple нацелена на молодую аудиторию и родителей, которые ищут носимые устройства для своих детей. В компании уверены, что новые недорогие часы с поддержкой мобильной связи могут заменить ребенку смартфон.

Учитывая, что стоимость Apple Watch SE начинается от $280 (около 17 тыс. руб.), а модель с поддержкой сотовой связи и функции Family Setup — от $330 (около 20 тыс. руб.), есть вероятность, что новая модель с поддержкой сотовой связи окажется дешевле $280.

При этом Apple почти пять лет продолжает производить часы Apple Watch Series 3, стоимость которых на данный момент начинается от $200 (12,1 тыс. руб.). Предполагается, что с выходом новых Apple Watch SE и, вероятно, еще более дешевой модели Apple откажется от производства и продаж часов 2017 года.

Презентация Far Out, на которой будут представлены смартфоны линейки iPhone 14, часы Apple Watch, AirPods Pro и другие новинки компании, состоится 7 сентября в 20.00 по московскому времени.