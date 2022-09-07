В Бразилии запретили продажу iPhone без зарядки

Власти Бразилии оштрафовали Apple и запретили продажу смартфонов бренда без зарядных аксессуаров в комплекте. Об этом сообщает издание Appleinsider.

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Постановление о штрафе в размере 12 274 500 реалов или около 144 миллионов рублей выписало Министерство юстиции Бразилии. Также представители регулятора аннулировали регистрацию на продажу всех смартфонов Apple без зарядного устройства в комплекте. Таким образом, американская компания лишилась права на реализацию аппаратов серии iPhone 12 и более новых устройств в регионе.

Уточняется, что местный Минюст может наложить повторные штрафы, если Apple возобновит продажу смартфонов без бесплатных аксессуаров вопреки запрету. Также журналисты отметили, что Apple не удалось убедить местные власти, что зарядный адаптер не является обязательным в комплекте смартфона.

В заключение журналисты заметили, что Apple придется либо остановить продажи смартфонов в Бразилии, либо изменить комплект для региона. В июне 2021 года власти штата Сан-Паулу заставили компанию Тима Кука продавать аппараты iPhone 12 с зарядным адаптером в комплекте.