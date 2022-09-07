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1 час назад

В Бразилии запретили продажу iPhone

Lenta.ruиещё 3

Власти Бразилии оштрафовали Apple и запретили продажу смартфонов бренда без зарядных аксессуаров в комплекте. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В Бразилии запретили продажу iPhone без зарядки
Фото: ReutersReuters

Постановление о штрафе в размере 12 274 500 реалов или около 144 миллионов рублей выписало Министерство юстиции Бразилии. Также представители регулятора аннулировали регистрацию на продажу всех смартфонов Apple без зарядного устройства в комплекте. Таким образом, американская компания лишилась права на реализацию аппаратов серии iPhone 12 и более новых устройств в регионе.

Уточняется, что местный Минюст может наложить повторные штрафы, если Apple возобновит продажу смартфонов без бесплатных аксессуаров вопреки запрету. Также журналисты отметили, что Apple не удалось убедить местные власти, что зарядный адаптер не является обязательным в комплекте смартфона.

В заключение журналисты заметили, что Apple придется либо остановить продажи смартфонов в Бразилии, либо изменить комплект для региона. В июне 2021 года власти штата Сан-Паулу заставили компанию Тима Кука продавать аппараты iPhone 12 с зарядным адаптером в комплекте.

В марте Apple оштрафовали в Бразилии на 10,5 миллиона реалов из-за продажи смартфонов без зарядника. Также представители местного управления по защите прав потребителей поставили под сомнение влагозащиту девайсов.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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