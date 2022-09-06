В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыты особенности первых «профессиональных» Apple Watch

Никита Бородкин

Инсайдер Марк Гурман раскрыл особенности первых «профессиональных» часов от Apple — Watch Pro. Как сообщает издание 9to5mac, у них будет большой выбор ремешков, уникальные заставки для экрана и некоторые особенности в управлении.

Раскрыты особенности первых «профессиональных» Apple Watch
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, ремешки будут оформлены под тему экстремальных видов спорта. При этом ремешки от обычно Apple Watch также подойдут к модели. Еще одно отличие — эксклюзивные циферблаты с модулями, которые показывают информацию о выполненных упражнениях.

Слева от кнопки-колесика появится новая клавиша. Пользователи смогут самостоятельно назначить на нее какую-либо функцию — открытие нужного приложения или пункта меню.

Предположительно, цена нового устройства составит порядка $1 тыс. В Apple должны презентовать устройство завтра, 7 сентября, в ходе осеннего мероприятия. Там же, по слухам, компания представит новые iPhone 14, часы Watch 8, наушники AirPods Pro 2 с новым чипом и обновленные операционные системы для устройств.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители