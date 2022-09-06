Раскрыты особенности первых «профессиональных» Apple Watch

Инсайдер Марк Гурман раскрыл особенности первых «профессиональных» часов от Apple — Watch Pro. Как сообщает издание 9to5mac, у них будет большой выбор ремешков, уникальные заставки для экрана и некоторые особенности в управлении.
По информации источника, ремешки будут оформлены под тему экстремальных видов спорта. При этом ремешки от обычно Apple Watch также подойдут к модели. Еще одно отличие — эксклюзивные циферблаты с модулями, которые показывают информацию о выполненных упражнениях.
Слева от кнопки-колесика появится новая клавиша. Пользователи смогут самостоятельно назначить на нее какую-либо функцию — открытие нужного приложения или пункта меню.
Предположительно, цена нового устройства составит порядка $1 тыс. В Apple должны презентовать устройство завтра, 7 сентября, в ходе осеннего мероприятия. Там же, по слухам, компания представит новые iPhone 14, часы Watch 8, наушники AirPods Pro 2 с новым чипом и обновленные операционные системы для устройств.