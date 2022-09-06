Раскрыты особенности первых «профессиональных» Apple Watch

Инсайдер Марк Гурман раскрыл особенности первых «профессиональных» часов от Apple — Watch Pro. Как сообщает издание 9to5mac, у них будет большой выбор ремешков, уникальные заставки для экрана и некоторые особенности в управлении.

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По информации источника, ремешки будут оформлены под тему экстремальных видов спорта. При этом ремешки от обычно Apple Watch также подойдут к модели. Еще одно отличие — эксклюзивные циферблаты с модулями, которые показывают информацию о выполненных упражнениях.

Слева от кнопки-колесика появится новая клавиша. Пользователи смогут самостоятельно назначить на нее какую-либо функцию — открытие нужного приложения или пункта меню.