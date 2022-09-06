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3 часа назад

Инсайдер раскрыл особенности первых «профессиональных» часов Apple

Газета.Ru

Умные часы Apple в новом формфакторе – Watch Pro – будут отличаться от классических моделей дизайном, ремешками, заставками для экрана, а также некоторыми органами управления. Об этом со ссылкой на известного инсайдера Марка Гурмана сообщает издания 9to5mac.

Раскрыты особенности первых «профессиональных» часов Apple
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным Гурмана, новые Apple Watch Pro получат широкий набор ремешков, оформление которых будет соответствовать теме экстремальных видов спорта. Кроме того, инсайдер отметил, что ремешки от обычных Apple Watch также подойдут для новых часов. Другой косметической особенностью новинки станут эксклюзивные циферблаты с модулями, отображающими подробную информацию об упражнениях.

Из функциональных отличий Watch Pro от других часов Apple Гурман отметил новую клавишу, которая расположится слева от кнопки-колесика Digital Crown. По данным инсайдера, скорее всего, по умолчанию на эту кнопку не будут зарегистрированы какие-либо функции – пользователям придется их назначить самостоятельно. Таким образом, на нажатие можно будет запрограммировать открытие какого-нибудь приложения или пункта меню.

Презентация Apple Watch Pro состоится 7 сентября. Ожидается, что новинка будет стоить около $1000.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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