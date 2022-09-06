В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
3 часа назад

Первый лунный зонд из Южной Кореи сфотографировал Луну и Землю

Газета.Ru

Зонд «Данури» прислал на Землю фотографию Земли и Луны. Об этом сообщает Корейский институт астрономии и космических наук.

Первый лунный зонд из Южной Кореи сфотографировал Луну и Землю
Фото: KARIKARI

Пару десятилетий назад Республика Корея начала свою космическую программу. На территории страны был построен космодром, с которого запускают ракеты собственной разработки. В августе 2022 года на ракете Falcon-9 компании SpaceX был запущен «Данури» первый лунный зонд этой страны.

Теперь аппарат получил фотографии Луны и Земли в высоком разрешении с помощью камеры LUTI для проверки качества съемки. Земля сфотографирована с дистанции 1,2 млн километров, что в тысячи раз дальше расстояния, с которого зонд будет исследовать Луну. Несмотря на это, на планете прекрасно различимы очертания материков и форма облаков. Луна же снята частично с обратной стороны.

Главной задачей «Данури» является исследование поверхности Луны, ее магнетизма и поиск водяного льда в кратерах вечной тьмы в районе полюсов. Выход на целевую окололунную орбиту высотой 100 километров запланирован на декабрь.

Наука и техника,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители