Первый лунный зонд из Южной Кореи сфотографировал Луну и Землю

Зонд «Данури» прислал на Землю фотографию Земли и Луны. Об этом сообщает Корейский институт астрономии и космических наук.

Фото: KARI KARI

Пару десятилетий назад Республика Корея начала свою космическую программу. На территории страны был построен космодром, с которого запускают ракеты собственной разработки. В августе 2022 года на ракете Falcon-9 компании SpaceX был запущен «Данури» первый лунный зонд этой страны.

Теперь аппарат получил фотографии Луны и Земли в высоком разрешении с помощью камеры LUTI для проверки качества съемки. Земля сфотографирована с дистанции 1,2 млн километров, что в тысячи раз дальше расстояния, с которого зонд будет исследовать Луну. Несмотря на это, на планете прекрасно различимы очертания материков и форма облаков. Луна же снята частично с обратной стороны.