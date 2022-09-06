Первый лунный зонд из Южной Кореи сфотографировал Луну и Землю

Зонд «Данури» прислал на Землю фотографию Земли и Луны. Об этом сообщает Корейский институт астрономии и космических наук.
Пару десятилетий назад Республика Корея начала свою космическую программу. На территории страны был построен космодром, с которого запускают ракеты собственной разработки. В августе 2022 года на ракете Falcon-9 компании SpaceX был запущен «Данури» первый лунный зонд этой страны.
Теперь аппарат получил фотографии Луны и Земли в высоком разрешении с помощью камеры LUTI для проверки качества съемки. Земля сфотографирована с дистанции 1,2 млн километров, что в тысячи раз дальше расстояния, с которого зонд будет исследовать Луну. Несмотря на это, на планете прекрасно различимы очертания материков и форма облаков. Луна же снята частично с обратной стороны.
Главной задачей «Данури» является исследование поверхности Луны, ее магнетизма и поиск водяного льда в кратерах вечной тьмы в районе полюсов. Выход на целевую окололунную орбиту высотой 100 километров запланирован на декабрь.