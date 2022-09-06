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4 часа назад

Samsung снизила производство смартфонов

Lenta.ru

Поставщики Samsung пострадали из-за коррекции планов корейской корпорации относительно производства смартфонов. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Samsung снизила производство смартфонов
Фото: ReutersReuters

Журналисты ссылаются на источники в нескольких компаниях, которые поставляют Samsung компоненты для смартфонов. Так, одному поставщику пришлось снизить производство деталей для основного заказчика и даже приостановить работу предприятия впервые за 15 лет. Представители другой фирмы рассказали, что им пришлось впервые с начала пандемии COVID-19 вдвое сократить выпуск оптических комплектующих для Samsung.

По словам инсайдеров, практически все поставщики корейского IT-гиганта, кроме нескольких производителей модулей для камер, пострадали из-за снижения темпов выпуска смартфонов. Специалисты уточнили, что данная ситуация вызвана «вялым спросом» на глобальном рынке.

В сообщениях источников говорится, что Samsung продолжает сокращать заказы в течение третьего квартала года.

«Обычно в это время партнеры компании испытывают высочайшую нагрузку, но не в этом году», — отметили авторы.

При этом специалисты полагают, что ситуация должна измениться в лучшую сторону в конце 2022 года.

В середине августа стало известно, что Samsung в 2022 году собралась поставить на рынок 260 миллионов смартфонов. Ранее корейская компания планировала отгрузить не менее 300 миллионов девайсов.

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