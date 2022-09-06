Samsung снизила производство смартфонов

Поставщики Samsung пострадали из-за коррекции планов корейской корпорации относительно производства смартфонов. Об этом сообщает корейское издание ETNews.
Журналисты ссылаются на источники в нескольких компаниях, которые поставляют Samsung компоненты для смартфонов. Так, одному поставщику пришлось снизить производство деталей для основного заказчика и даже приостановить работу предприятия впервые за 15 лет. Представители другой фирмы рассказали, что им пришлось впервые с начала пандемии COVID-19 вдвое сократить выпуск оптических комплектующих для Samsung.
По словам инсайдеров, практически все поставщики корейского IT-гиганта, кроме нескольких производителей модулей для камер, пострадали из-за снижения темпов выпуска смартфонов. Специалисты уточнили, что данная ситуация вызвана «вялым спросом» на глобальном рынке.
В сообщениях источников говорится, что Samsung продолжает сокращать заказы в течение третьего квартала года.
«Обычно в это время партнеры компании испытывают высочайшую нагрузку, но не в этом году», — отметили авторы.
При этом специалисты полагают, что ситуация должна измениться в лучшую сторону в конце 2022 года.
В середине августа стало известно, что Samsung в 2022 году собралась поставить на рынок 260 миллионов смартфонов. Ранее корейская компания планировала отгрузить не менее 300 миллионов девайсов.