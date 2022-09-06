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5 часов назад

В Россию привезли самые дешёвые смартфоны Realme

Ferra.ruиещё 1

Realme объявила о старте официальных продаж в России смартфонов C30 и С31. Это одни из самых дешёвых устройство компании.

В Россию привезли самые дешевые смартфоны Realme
Фото: ferra.ruferra.ru

Realme C30 получил корпус толщиной всего 8,5 мм. В чёрном исполнении задняя панель аппарата имитирует имитирует джинсовую ткань. Основная камера тут представлена датчиком на 8 Мп. В основе смартфона лежит процессор Unisoc T612. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Заряда может хватать на 1-2 дня в зависимости от сценариев использования. У модели Realme C31 установлена 13-Мп камера, те же процессор и аккумулятор.

Realme C30 продаётся в чёрном, синем и зелёном цветах по цене от 7 990 за версию 2+32 ГБ и 9 990 за 4+64 ГБ соответственно. Realme C31 будет доступен в серебряном и зелёном цвете по цене от 10 990 за 3+32 ГБ и 11 990 за 4+64 ГБ.

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