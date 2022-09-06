В Россию привезли самые дешевые смартфоны Realme

Realme объявила о старте официальных продаж в России смартфонов C30 и С31. Это одни из самых дешёвых устройство компании.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Realme C30 получил корпус толщиной всего 8,5 мм. В чёрном исполнении задняя панель аппарата имитирует имитирует джинсовую ткань. Основная камера тут представлена датчиком на 8 Мп. В основе смартфона лежит процессор Unisoc T612. Питает устройство аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Заряда может хватать на 1-2 дня в зависимости от сценариев использования. У модели Realme C31 установлена 13-Мп камера, те же процессор и аккумулятор.