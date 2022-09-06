Ворующий деньги троян атаковал сотни тысяч пользователей

Специалисты Fox-IT нашли в популярных приложениях Google Play опасный банковский троян. Об этом сообщает издание The Hacker News.

Фото: unsplash unsplash

По словам аналитиков фирмы, вредоносная программа SharkBot оказалась замаскирована в нескольких востребованных приложениях для Android. Так, вирус обнаружили в программах Mister Phone Cleaner и Kylhavy Mobile Security, которые имеют более 600 тысяч загрузок. На основе данной информации специалисты сделали вывод, что троян мог атаковать сотни тысяч пользователей.

Инженеры Fox-IT сообщили, что 22 августа 2022 года обнаружили новую версию трояна, в которой вирус мог анализировать файлы cookie и извлекать из них информацию о введенных жертвой логинах и паролях. Также программа способна самостоятельно отвечать на сообщения от имени пользователя, таким образом подписывая его на различные платные услуги и воруя деньги.

«Несмотря на непрекращающиеся усилия со стороны ApplApple и Google, магазины приложений уязвимы для непреднамеренного использования в целях распространения вирусов», — подытожили авторы отчета.

По словам специалистов, инфицированные приложения уже изолированы.