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5 часов назад

Эксперт рассказал, когда в России заменят Microsoft

РИА "ФедералПресс"

В России появилось ПО, которое может заменить зарубежные разработки, в том числе от Microsoft, однако импортозамещение проходит не гладко. Об этом журналистам сообщил директор по инновациям «Меркатор Холдинг» Павел Теплов на Восточном экономическом форуме.

Эксперт рассказал, когда в России заменят Microsoft
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Microsoft породил вокруг своей операционной системы настоящую экосистему различных прикладных решений. И миграция на открытую ОС Linux (в том числе и российских разработчиков) затруднена и тем, что разработчики ПО зачастую не могут портировать свои решения на эту ОС», – сказал Теплов.

Уже сейчас российские разработчики подготовили аналоги программ от Microsoft, Oracle, SAP и Autodesk, однако цена перехода на отечественные продукты будет большой, отметил эксперт.

По словам Теплова, замена зарубежных ПО и операционной системы Microsoft произойдет тогда, когда в России появится системный подход по импортозамещению, а государство разработает специальные программы поддержки, пишет «Прайм».

Ранее в регионах запустился грантовый конкурс для предпринимателей, занимающихся ИТ-решениями.

Наука и техника,Oracle,Microsoft,
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