Эксперт рассказал, когда в России заменят Microsoft

«Microsoft породил вокруг своей операционной системы настоящую экосистему различных прикладных решений. И миграция на открытую ОС Linux (в том числе и российских разработчиков) затруднена и тем, что разработчики ПО зачастую не могут портировать свои решения на эту ОС», – сказал Теплов.