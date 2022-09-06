Эксперт рассказал, когда в России заменят Microsoft

В России появилось ПО, которое может заменить зарубежные разработки, в том числе от Microsoft, однако импортозамещение проходит не гладко. Об этом журналистам сообщил директор по инновациям «Меркатор Холдинг» Павел Теплов на Восточном экономическом форуме.
«Microsoft породил вокруг своей операционной системы настоящую экосистему различных прикладных решений. И миграция на открытую ОС Linux (в том числе и российских разработчиков) затруднена и тем, что разработчики ПО зачастую не могут портировать свои решения на эту ОС», – сказал Теплов.
Уже сейчас российские разработчики подготовили аналоги программ от Microsoft, Oracle, SAP и Autodesk, однако цена перехода на отечественные продукты будет большой, отметил эксперт.
По словам Теплова, замена зарубежных ПО и операционной системы Microsoft произойдет тогда, когда в России появится системный подход по импортозамещению, а государство разработает специальные программы поддержки, пишет «Прайм».
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