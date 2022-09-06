Apple разрабатывает «бюджетную» версию VR-шлема

Компания Apple ведет разработку сразу двух версий шлемов виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Марк Гурман.

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Первым ожидается релиз устройства, которое предположительно получит название Reality Pro. По словам Гурмана, она выйдет в 2023 году, будет сочетать в себе функции VR и AR, а ее целевой аудиторией станут разработчики. Устройство получит высокий ценник.

Далее Apple намерена представить версию, которая будет представлять собой упрощенную версию Reality Pro. Ожидается, что модель получит только функции AR и будет называться Reality One. По данным Гурмана, это будет устройство начального класса с соответствующим ценников.