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2 часа назад

Apple разрабатывает «бюджетную» версию VR-шлема

Газета.Ru

Компания Apple ведет разработку сразу двух версий шлемов виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает корреспондент Bloomberg Марк Гурман.

Apple разрабатывает «бюджетную» версию VR-шлема
Фото: AppleApple

Первым ожидается релиз устройства, которое предположительно получит название Reality Pro. По словам Гурмана, она выйдет в 2023 году, будет сочетать в себе функции VR и AR, а ее целевой аудиторией станут разработчики. Устройство получит высокий ценник.

Далее Apple намерена представить версию, которая будет представлять собой упрощенную версию Reality Pro. Ожидается, что модель получит только функции AR и будет называться Reality One. По данным Гурмана, это будет устройство начального класса с соответствующим ценников.

Кроме того, по данным корреспондента Bloomberg, Apple работает над продуктами с названиями Reality Processor и Apple Optica. Первая торговая марка, считает Гурман, подходит для сопроцессора, который будет обрабатывать высокоинтенсвную VR и AR графику, а вторая – для сменных линз, необходимых людям с плохим зрением для использования Reality Pro и Reality One.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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