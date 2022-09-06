ИИ впервые полностью создаст полнометражный фильм

Экспериментатор из Германии Фабиан Штельцер рассказал, что создал первый полнометражный фильм только при использовании искусственного интеллекта. Его слова цитирует РБК.

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«Это все искусственный интеллект, за исключением одного голоса, который мой», — поделился Штельцер.

По словам создателя картины, он распределил задачи между набором нейросетей: одна отвечает за картинку, вторая за спецэффекты и третья за голосовое сопровождение. Фильм будет называться «Соль».

Особенность проекта заключается в том, что у него нет четкого сценария. Имеется лишь примерная сюжетная линия и общая стилистика, по которым искусственному интеллекту предлагается создать ленту. Штельцер намерен доказать, что при помощи нейросетей можно создать полноценный фильм.