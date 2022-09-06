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12 часов назад

Обнаружена редкая полярная галактика

Lenta.ru

Астрономы из Японии обнаружили новую редкую галактику — полярную кольцевую. Результаты наблюдений опубликованы в препринте в репозитории arXiv.

Обнаружена редкая полярная галактика
Фото: ВикипедияВикипедия

Зафиксировать космический объект под названием SDSS J095351.58+012036.1 удалось с помощью телескопа Subaru в рамках программы Hyper Suprime-Cam Subaru (HSC-SSP). Полярные кольцевые галактики (PRG) представляют собой системы, состоящие из линзовидной галактики и полярных колец, которые не сливаются в течение миллиардов лет. Эти кольца, состоящие из газа и звезд, находятся в перпендикулярной ориентации относительно большой оси центральной галактики.

На данный момент были замечены 400 потенциальных полярных кольцевых галактик, однако только несколько десятков были подтверждены с помощью спектроскопического исследования как истинные.

Звездная масса найденной галактики составила около 38,5 миллиардов солнечных масс, а скорость звездообразования примерно 2,66 солнечных масс в год. Радиус галактики составляет 0,89 угловой секунды, а радиус полярной структуры — 2,12 угловой секунды.

Ранее южнокорейские и китайские специалисты обнаружили на инфракрасный космический телескоп НАСА WISE загадочную вспышку в среднем инфракрасном диапазоне в галактике NGC 3786.

Наука и техника,NASA,
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