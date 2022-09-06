В России разработали электромагнитный космический двигатель

АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (входит в Роскосмос) разработало электромагнитный двигатель, необходимый для космических аппаратов. Соответствующая заявка на изобретение распространена Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

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"Электромагнитный космический двигатель, преобразующий непосредственно электрическую энергию от источника постоянного тока на борту космического аппарата (КА) в кинетическую энергию", - говорится в документе.

Как уточняется в заявке, двигатель содержит индукционные устройства, которые поровну расположены на двух платформах, закрепленных штангами на посадочных местах. Они в свою очередь находятся диагонально противоположно от центра масс космического аппарата. Расстояния от центров посадочных мест до центра масс аппарата производят равенство плеч сил.

Также двигатель содержит соленоид с неферромагнитной трубкой, магнитомягкий магнитный экран и жесткое соединение соосных соленоида и магнитного экрана. "Его размер (имеется в виду размер экрана - прим. ТАСС) перекрывает возможность прямого взаимодействия магнитных полей Земли и ИУ (индукционной установки - прим. ТАСС) со стороны ближайшего к экрану торца сердечника соленоида", - говорится в документе.