Антивирус Windows атаковал популярные приложения

Встроенный в Windows антивирус атаковал безопасные приложения.
Как сообщает Лента.руу, после обновления программы Windows Defender («Защитник Windows») пользователи ОС от Microsoft пожаловались на участившиеся случаи ложных срабатываний. Сообщается, что из-за ошибочного обновления сигнатур фирменная утилита могла пометить популярные безопасные приложения как опасные программы и заблокировать их запуск.
Согласно сообщениям на Reddit, у многих пользователей обновленная версия «Защитника Windows» под номером 1.373.1508.0 посчитала опасными браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, а также клиент сервиса для общения Discord.
Позже инженеры Microsoft подтвердили наличие проблемы.
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