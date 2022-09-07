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9 часов назад

Антивирус Windows атаковал популярные приложения

Свободная прессаиещё 3

Встроенный в Windows антивирус атаковал безопасные приложения.

Антивирус Windows атаковал популярные приложения
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает Лента.руу, после обновления программы Windows Defender («Защитник Windows») пользователи ОС от Microsoft пожаловались на участившиеся случаи ложных срабатываний. Сообщается, что из-за ошибочного обновления сигнатур фирменная утилита могла пометить популярные безопасные приложения как опасные программы и заблокировать их запуск.

Согласно сообщениям на Reddit, у многих пользователей обновленная версия «Защитника Windows» под номером 1.373.1508.0 посчитала опасными браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, а также клиент сервиса для общения Discord.

Позже инженеры Microsoft подтвердили наличие проблемы.

Ранее «СП» писала, что в России сократились поставки недорогих смартфонов.

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