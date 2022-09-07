Антивирус Windows атаковал популярные приложения

Как сообщает Лента.руу, после обновления программы Windows Defender («Защитник Windows») пользователи ОС от Microsoft пожаловались на участившиеся случаи ложных срабатываний. Сообщается, что из-за ошибочного обновления сигнатур фирменная утилита могла пометить популярные безопасные приложения как опасные программы и заблокировать их запуск.