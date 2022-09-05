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21 час назад

Ученые создали мощную биоразлагаемую батарею из краба

Мир24

Ученый Лянбин Ху из Мэрилендского университета (США) создал уникальную аккумуляторную батарею из крабовых панцирей и цинка, сообщает издание Matter.

Ученые создали мощную батарею из краба
Фото: Мир24Мир24

Новое устройство может накапливать энергию солнца и ветра, а потом безопасно разлагаться в течение нескольких лет.

Хитозан является ключом к созданию новой батареи. Это вещество состоит из хитина, которое содержится в панцирях креветок и крабов. Полученный аккумулятор имеет большой запас энергии и может перезаряжаться не менее 1000 раз.

Биоразлагаемый и широко доступный в природе крабовый панцирь безопасен и является недорогим, а для одной аккумуляторной батареи размером с монету нужно всего 20 микрограмм хитозана.

Что касается производительности и срока службы, то прототип работал при высокой плотности тока в течение 400 часов. Внутри закрытой батареи хитозан постепенно разлагается в течение нескольких лет, а оставшийся цинк можно будет переработать.

Ранее сообщалось, что специалисты из Оренбурга и Москвы нашла способ продления срока службы аккумуляторов на треть. В основу метода легла цифровая система, которую можно внедрить в различные отрасти – от клининга, детских игрушек и беспилотников до робототехники, экзоскелетов и промышленных машин.

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