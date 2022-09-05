Ученые создали мощную батарею из краба

Ученый Лянбин Ху из Мэрилендского университета (США) создал уникальную аккумуляторную батарею из крабовых панцирей и цинка, сообщает издание Matter.

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Новое устройство может накапливать энергию солнца и ветра, а потом безопасно разлагаться в течение нескольких лет.

Хитозан является ключом к созданию новой батареи. Это вещество состоит из хитина, которое содержится в панцирях креветок и крабов. Полученный аккумулятор имеет большой запас энергии и может перезаряжаться не менее 1000 раз.

Биоразлагаемый и широко доступный в природе крабовый панцирь безопасен и является недорогим, а для одной аккумуляторной батареи размером с монету нужно всего 20 микрограмм хитозана.

Что касается производительности и срока службы, то прототип работал при высокой плотности тока в течение 400 часов. Внутри закрытой батареи хитозан постепенно разлагается в течение нескольких лет, а оставшийся цинк можно будет переработать.